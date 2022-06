Tragedia a Camogli, cade per strada e muore l'ex funzionario comunale Roberto Terrile

Era uscito di casa per fare alcune commissioni, a Ruta, poi la caduta, forse dovuta a un malore per il caldo, e il colpo fatale alla testa: è morto così, a 69 anni, Roberto Terrile, ex funzionario del Comune di Camogii.

Terrile era molto conosciuto nel comune di levante anche per la sua attività sindacale, in campo sociale e in parrocchia:

Terrile lascia la moglie Flavia Gazzale e i parenti: il rosario si terrà lunedì nell'oratorio di Nostra Signora Annunziata, a Ruta, alle ore 18,30, mentre il funerale si svolgerà martedì 21 alle ore 10 nella parrocchia di San Michele Arcangelo, sempre a Ruta.