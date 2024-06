Trovato morto in auto: addio a Roberto Pesce, anestesista rianimatore, aveva 51 anni

Addio a Roberto Pesce, 51 anni, medico anestesista rianimatore genovese trovato morto ieri pomeriggio all'interno della sua auto. La sua morte ha lasciato sgomenti colleghi e amici che lo avevano visto e ci avevano parlato fino a poche ore prima. Un toccante post di addio lo ha scritto su Facebook l'amico Fabio Tarantino, che ha ricordato la voglia di Pesce di viaggiare, "sempre al mare, al caldo", ricorda affettuosamente.

"Pensa quanto è strano il nostro lavoro Bobby…scusa…Roberto!…. - scrive Tarantino - Viviamo quotidianamente la drammatica alternanza della vita e della morte… Senza mai abituarci davvero! Gli amici… Quelli fuori da qui… Ci ripetono spesso di quanto nobile sia questo lavoro, di quanto pelo sullo stomaco serve per farlo… Spesso non rispondiamo… Restiamo in silenzio a pensare che in realtà è solo una maschera che dobbiamo mettere per non dover portare il peso di tutto… È un modo per avere anche una vita… Oltre a questa".

Decine di messaggi di cordoglio sotto al post. Chi lo ha conosciuto ricorda Roberto Pesce come una persona buona, pronto a prodigarsi per il prossimo.