È mancato Roberto Ferraro, ginecologo e storico presidente del Cemp

È mancato, dopo aver lottato contro una malattia, Roberto Ferraro, ginecologo, storico presidente del Cemp, Centro di educazione matrimoniale e prematrimoniale, associazione nata a Genova nel 1975 con sede in via della Libertà. Il funerale giovedì 19 alle 11,30 nella chiesa dell'Immacolata in via Assarotti a Genova.

Tanti i commenti commossi di amici, colleghi e pazienti sui social che ricordano il suo lungo lavoro nei consultori, fatto di prevenzione, ascolto, cura e comprensione: "Uno stimatissimo collega che lascia un grande vuoto ma anche un grande ricordo tra i colleghi e soprattutto tra le sue pazienti", "Mi hai sostenuta nell'affrontare una scelta difficile, non ti potrò mai ringraziare abbastanza", "Il suo ricordo e la nostra gratitudine saranno incancellabili".

Il Cemp è stata una tra le prime strutture in Italia a occuparsi di salute riproduttiva, contraccezione, gravidanza, interruzione di gravidanza e benessere fisico e psicologico dell'individuo e della coppia.

Negli anni delle grandi battaglie sociali e femminili: divorzio, aborto, contraccezione, il Cemp ha costituito a Genova e in Liguria, un punto unico di riferimento e di concreto supporto medico psicologico per centinaia e centinaia di donne, di uomini, di adolescenti e di giovani coppie.