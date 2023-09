Morto il genovese Riccardo Iovino, fondatore e ceo di EdiliziAcrobatica

È morto a 58 anni Riccardo Iovino, fondatore e amministratore delegato di EdiliziAcrobatica che si occupa di ristrutturazioni su fune dal 1994 e che conta più di duemila lavoratori. L'imprenditore genovese ha accusato un malore mentre era in Sardegna, intento a praticare kitesurf: purtroppo, nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato più niente da fare.

Nato a Genova nel 1965, Riccardo Iovino, dopo una serie di esperienze anche all’estero come responsabile dell’export per un’azienda del settore ittico, era tornato in Italia decidendo di unire le sue abilità di skipper a quelle di commerciale, fondando EdiliziAcrobatica. Nel 2023 gli era stato conferito il titolo di "ambasciatore di Genova nel mondo".

Ad annunciarlo, la stessa azienda tramite i suoi canali social: "Riccardo Iovino, oggi, è il padre di più di 2.200 persone: tante sono quelle a cui con il suo sogno di rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo ha cambiato la vita. E 2.200 sono oggi le persone che sentono di avere perduto quel padre, volato via all'improvviso, mentre si trovava in mare, lui che governava le onde e che dal mare e dalle onde aveva tratto l’ispirazione che è all’origine di EdiliziAcrobatica. Ma la verità è che Riccardo non se ne andrà mai, perché ogni giorno vivrà attraverso la sua azienda, quella che ha fondato 29 anni fa. Riccardo è stato molto più di un uomo o di un imprenditore: Riccardo è stato un’idea. E le idee non muoiono mai".

"Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Riccardo Iovino - dice il sindaco di Genova Marco Bucci - Un imprenditore lungimirante, capace di intuire il potenziale di una tecnica che, mutuata dal mondo della vela e dell'alpinismo, poteva essere efficacemente applicata al mondo dell'edilizia. Oggi Genova perde un grande manager e un uomo che con il suo coraggio ha dato l’esempio a tanti imprenditori. A tutta la sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio della città".