Morto il 17enne recuperato in mare tra Nervi e Quinto

Ha purtroppo cessato di battere nei giorni scorsi il cuore del 17enne recuperato in mare tra Nervi e Quinto lo scorso 10 marzo.

Il giovane egiziano si era buttato tra le onde con gli amici: i testimoni hanno riferito alla polizia di aver visto un gruppo di ragazzi spogliarsi ed entrare in mare a giocare. Ma poi, in acqua, un cavallone li ha travolti e il 17enne non è più uscito.

Sul posto erano subito arrivati gli uomini dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago. Una volta issato a bordo, il medico aveva rianimato il giovane che era andato in arresto cardiaco e, una volta intubato, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino in condizioni critiche. Qualche giorno dopo, purtroppo, il decesso.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.