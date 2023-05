Morto il primario di Rianimazione Paolo Pelosi, lutto al San Martino

Lutto al San Martino e nel mondo della medicina per la morte del professor Paolo Pelosi. Il primario di Anestesia e Rianimazione del policinico se ne è andato a 60 anni per una grave malattia, ma fino all'ultimo in presenza o in remoto ha fatto sentire la sua presenza tra i corridoi dell'ospedale e nelle aule degli studenti.

Cresciuto accademicamente a Milano, al San Martino dal 2010, era anche direttore dell’unità di Anestesia e Terapia Intensiva del San Martino. La sua attività è sempre stata rivolta sia al campo clinico che alla ricerca.

"Energico ma formale, è stato custode dell’M3, una delle rianimazioni più complesse e sollecitate in Liguria durante l’emergenza Covid - comunica la direzione sanitaria in una nota - Prof stimato a livello internazionale, era diventato riferimento anche della Bbc quando il mondo era a caccia di informazioni sul coronavirus".