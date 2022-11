Voltri piange il presidente della Pro Loco Franco Lombardo: "Un grande amico, solare e generoso"

Il ponente piange Franco Lombardo, presidente della Pro Loco di Voltri, mancato a causa di una malattia. Tante le iniziative che aveva contribuito a portare a termine con successo, soprattutto per poter fare beneficenza con il ricavato degli eventi, come era successo lo scorso settembre con la consegna di un assegno alla Gigi Ghirotti.

I volontari lo ricordano con affetto per il suo impegno, passione ed entusiasmo: "Con profondo dolore - annuncia il consorzio Pro Loco Genova - annunciamo che il nostro amico Franco ci ha lasciato, dopo anni di dolore e sofferenza. A nome di tutte le Pro Loco di Genova, esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli. È un momento tremendo per la famiglia e per gli amici della Pro Loco di Voltri. Franco è stato un grande amico, sempre solare e generoso, mancherà a tutti noi. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore e preghiamo per il nostro amico Franco, che vivrà sempre nei nostri cuori".

"Cordoglio alla Pro Loco di Voltri per la prematura scomparsa del presidente. Buon viaggio Franco" sono le parole della vicepresidente del Municipio Ponente Lorella Fontana.

Lombardo è ricordato con affetto anche dall'assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova, Mauro Avvenente: "Un amico da tanti anni - ricorda - marito della mia segretaria ai tempi della mia presidenza del Municipio, nonché presidente della Pro Loco di Voltri. Se n'è andato troppo presto, in età precoce, il dolore dei suoi cari è condiviso da un'intera comunità di persone che lo hanno conosciuto e apprezzato".

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall'Ati Villa Galliera, dal Gruppo Storico di Voltri e da tante persone che hanno voluto bene a Lombardo.