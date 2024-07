Trentaquattrenne trovato morto, sarebbe precipitato da un muraglione per sfuggire a un animale

Avrebbe cercato di sfuggire a un animale prima di precipitare da un muraglione, il 34enne che ha perso la vita tra sabato e domenica notte in via La Spezia, a Sampierdarena. Questa è l'ipotesi a cui sono giunti gli inquirenti che hanno indagato sulla sua morte. Sul caso indagano procura e carabinieri, a destare sospetti il fatto che siano stati trovati una scarpa e un cappello appartenenti alla vittima, lontani dal corpo. Questo aveva portato gli investigatori a non escludere nessuna ipotesi, anche se già ieri pomeriggio si era delineata quella della tragica fatalità.

Secondo quanto ricostruito, quindi, il 34enne avrebbe visto un animale, probabilmente un cinghiale, che ha ritenuto fosse una minaccia per se stesso. Per allontanarlo gli avrebbe lanciato una scarpa e poi, probabilmente anche per via dei fumi dell'alcol, avrebbe perso l'equilibrio precipitando dal muraglione, trovando così la morte.

Questo pomeriggio è stata effettuata l'autopsia per escludere definitivamente altre ipotesi.