Malore fatale a Pontetto: 60enne cade in mare e muore

Emergenza in località Pontetto, a Bogliasco, verso le 12 di giovedì, quando la Capitaneria di Porto di Genova ha ricevuto la segnalazione di alcuni testimoni che hanno raccontato di una persona caduta dalla scogliera a causa di un malore.

Sul posto sono arrivati la motovedetta CP311 e personale della Capitaneria per supporto da terra. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con l'elicottero.

L'equipaggio della Capitaneria ha ritrovato in acqua il corpo di un 60enne di nazionalità albanese. La conformazione della scogliera, però, non ha permesso il recupero della salma da terra: per questo è stata necessaria la motovedetta, che ha permesso all'equipaggio di caricare a bordo il corpo dell'uomo per il successivo trasporto a Bogliasco.

A terra, l'uomo è stato visitato dai medici del 118 e dai volontari della Croce Verde di Bogliasco. Purtroppo però non si è potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne.