Morto Pietro Benedetti, storica figura dell'associazionismo di Cogoleto

È mancato Pietro Benedetti, volto noto dell'associazionismo nel ponente della Città Metropolitana e soprattutto a Cogoleto, dov'era storico presidente dell’associazione Lerca Viva.

Gli amici e i conoscenti, nei tanti messaggi di cordoglio lasciati sui social in queste ore, ricordano l'impegno e le battaglie di Benedetti per la comunità, dando una mano per migliorarne le condizioni.

"Non più tardi di dieci giorni fa eri indaffarato per una delle tante feste organizzate a Lerca, sorridente per l’ottimo risultato che, insieme a tutti i tuoi volontari, avevate raggiunto. Avevi il sogno di vedere rivivere gli storici locali della Balurda: ci arriveremo e faremo una bella festa sicuri che anche tu sarai presente insieme a noi" commenta il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone.

Tanti i messaggi su Facebook in ricordo di Benedetti: "Pietro, uomo di gentilezza unica e di una disponibilità infinita, grazie per tutto quello che hai fatto, mancherai molto" commenta Cristiana; "Dieci giorni fa si era premurato di cercarmi l'ultimo cartoccio disponibile di caldarroste, preoccupato che me ne andassi deluso" scrive Giuseppe; "Un uomo retto, gentile, sempre pronto ai bisogni dell'altro" dice Maris.