È morto Piero Angela: le ultime visite in Liguria e l'accoglienza 'da stadio' per il grande divulgatore

È morto Piero Angela: il conduttore e divulgatore scientifico si è spento nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto, all'età di 93 anni. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, aveva da poco celebrato i suoi 70 anni in Rai.

Era il volto rassicurante della tv italiana, grande conoscitore delle bellezze d'Italia, della scienza e della tecnologia: con i suoi programmi ha portato la cultura, tramite il piccolo schermo, nelle case di milioni di italiani. Il figlio, Alberto, ha seguito le sue orme.

A confermare la morte del giornalista è stato il figlio Alberto con un post su Instagram, tre sole parole: "Buon viaggio papà".

Le sue ultime volte in Liguria sono state segnate da un 'tifo da stadio' con un pubblico calorosissimo e affettuoso, come testimoniano le immagini di GenovaToday al Festival della Comunicazione di Camogli nel settembre 2019:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piero Angela ha partecipato più volte al Festival della Comunicazione (che nel 2017 gli aveva conferito il Premio Comunicazione). L'ultima volta nel 2021, in videocollegamento, per un incontro su scienza e conoscenza. "Grazie a tutti voi che siete venuti ad ascoltarmi - aveva detto il divulgatore dopo un lungo applauso - fa sempre piacere, anche se sono lontano, mi spiace di non essere lì con voi". Angela era stato protagonista anche del Festival della Scienza di Genova.

Grande esperto di scienza e tecnologia, Angela negli ultimi anni aveva anche intervistato l'allora direttore scientifico dell'Iit di Genova Roberto Cingolani (ora ministro della Transizione Ecologica) ospitando il robottino iCub a Superquark.

L'ultimo messaggio: "Penso di aver fatto la mia parte, cercate di fare anche voi la vostra"

E proprio il profilo Facebook di Superquark Rai raccoglie l'ultimo messaggio di Piero Angela: "Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia. È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio".