Lutto nel calcio dilettantistico, addio al mister Soresini

Se ne è andato improvvisamente, lasciando la sua famiglia e quella del calcio dilettantistico nello sgomento.

La Vallescrivia piange Gianmario Soresini, per tutti Mario, 65 anni, mister della Mignanego e della Campomorone tra le altre squadre. Negli ultimi anni guidava le giovani leve, sia maschili sia femminili, della Vallescrivia 2018.

É stato portato via da un malore improvviso e mercoledì 17 gennaio, in serata, dichiarata la sua morte. L'ultimo gesto di solidarietà del mister, tramite il consenso del figlio, è stato quello di donare gli organi.

"Mario....Mario....e ora senza di te il Multisport non sarà più lo stesso - si legge sulla pagina della Vallescrivia Multisport - Hai svolto sempre con passione e amore il tuo ruolo da mister e da educatore in campo e fuori. Hai amato e visto crescere in questi anni tanti Tigrotti e Tigrotte. La tua partenza inaspettata ci lascia un vuoto immenso. Hai combattuto come panzer fino all' ultimo secondo e hai dovuto cedere ai tempi supplementari.

Mario...Mario...il Delfino dello Scrivia. Le tue urla...i tuoi fischi...i tuoi consigli resteranno sempre tra noi.

Ciao Mario".