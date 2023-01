Morto Michele Capozzi, regista e 'pornologo' genovese

Ultimamente era stato, nella sua Genova, tra i primi ospiti delle rassegne del nuovo cinema Gioiello in qualità di regista e "pornologo" come amava definirsi. Poi l'aggravarsi delle condizioni di salute fino all'addio: è morto oggi, martedì 10 gennaio, Michele Capozzi, all'età di 75 anni.

Laureato in legge e scienze sociali all'Università di Genova, il regista era emigrato a New York dove divenne uno dei più celebri conoscitori e appassionati di pornografia. Diventò direttore di produzione e attore nel settore porno, ma lavorò anche con registi del calibro di Brian De Palma. Amava definirsi un "esploratore urbano e un pornologo", ovvero un cultore e uno studioso di tutto quello che ha che fare con la mercificazione del corpo secondo l'accezione classica del termine pornografia. Michele Capozzi divenne pioniere della critica cinematografica a luci rosse. Dal 1978 iniziò a vivere in pianta stabile a New York in una house-boat sul fiume Hudson, e poi negli ultimi tempi il ritorno nella sua Superba.

Tra i suoi successi, uno dei maggiori è "Pornology New York", 2005, diario porno-underground di una New York vissuta da un'umanità bizzarra, libera e autentica.

Inguaribile tifoso rossoblu, sveva fondato anche il "Genoa Club di Manhattan", conosciuto da tutti gli italiani trasferiti nella Grande Mela.