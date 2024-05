Calcio in lutto: addio al 'Flaco' Menotti, campione del mondo ed ex Samp

Lutto nel mondo del calcio per la morte, all'età di 85 anni, di Cesar Luis Menotti, leggendario commissario tecnico dell'Argentina che vinse il discusso mondiale del 1978 e che, in una brevissima parentesi, allenò anche la Sampdoria. Arrivò a Genova in un periodo di transizione, dopo la chiusura del ciclo d'oro di Paolo Mantovani e dopo il lungo periodo con Sven Goran Eriksson in panchina.

Solo otto partite e un esonero arrivato dopo una doppia sconfitta 3-0 contro Milan e Lazio, la partenza non era stata in realtà così pessima perché nelle prime sei gare aveva raccolto 11 punti, pagò però la precoce eliminazione dalla Coppa Uefa al primo turno con una doppia sconfitta contro il Bilbao. Era la prima Sampdoria senza Roberto Mancini e la società richiamo Vujadin Boskov, che chiuderà la stagione al nono posto con 48 punti.

Il cordoglio della Sampdoria in una nota: "Nel giorno del commovente tributo a Sven-Göran Eriksson, la Sampdoria e il calcio intero piangono il suo successore. César Luis Menotti è mancato in Argentina all’età di 85 anni. Nell’estate del 1997 fu proprio lui, nato a Rosario il 5 novembre del ’38, a sostituire lo svedese sulla panchina blucerchiata ma il suo cammino a Genova non fu altrettanto fortunato. Già commissario tecnico dell’Albiceleste campione del mondo nel ’78 e presentato in grande stile in una calda notte al Palasport della Foce, el Flaco Menotti pagò infatti un avvio di stagione altalenante e l’eliminazione dalla Coppa UEFA per mano dell’Athletic di Bilbao, venendo esonerato dopo sole otto giornate di campionato. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp