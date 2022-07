Morto il figlio di Clara Ceccarelli, la donna uccisa a coltellate dal suo ex

Mauro non c'è più. Se ne è andato per una malattia il figlio di Clara Ceccarelli, la donna uccisa a coltellate dall'ex nel suo negozio di via Colombo.

Mauro Risone è morto a 41 anni lasciando intatto il ricordo della sua risata fanciullesca tra i residenti e i commercianti di Brignole. Gli amici ancora stentano a credere all'ennesima tragedia che ha colpito la famiglia. Mauro detto Maurin era nato disabile e rimasto orfano in tenera età del padre e poi della madre in seguito al femminicdio di febbraio 2021. Vivevano insieme al padre acquisito di lei a pochi metri dal negozio di pantofole che gestiva. Ora l'anziano è rimasto solo con l'amato cagnolino di Mauro.

Non passava giorno che non lo portasse in giro tra le vie del centro, giocando a nascondino con i negozianti con la sciarpa della Samp al collo. Dopo la morte di Clara i conoscenti si erano attivati e rivolti al sindaco perchè Mauro non rimanesse solo ma i suoi amici non lo avevano mai dimenticato. L'ultimo post pubblicato da Mauro sui social è un invito a partecipare alla messa in ricordo della madre a un anno dalla morte.

I funerali si terranno nella stessa chiesa, in via della Consolazione angolo con via XX Settembre.