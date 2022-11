La Croce Rossa piange Luigi Brigati, volontario di Serra Riccò

Lutto a Serra Riccò per la morte del volontario del comitato locale della Croce Rossa Luigi Brigati.

"Luigi Brigati era uno di noi, un volontario, un amico, una persona impegnata - scrivono i soccorritori del comune ligure -. Luigi amava la sua famiglia, gli amici e la sua Valleregia. Un amico sincero e costante, una persona che seguiva con passione tutti i suoi interessi. Ci mancherai. Buon viaggio Luigi, che la terra ti sia lieve".

La figura di Brigati è stata ricordata anche da alcuni esponenti politici a livello genovese e regionale: "Ciao Luigi Brigati, sei stato un grande amico - è il commento di Pippo Rossetti, consigliere regionale Pd -. Non riusciamo ancora a crederci. Sempre presente e operoso. Riposa in pace. Condoglianze alla famiglia".

"Sono rimasta senza parole, con il cuore sospeso - aggiunge la consigliera comunale dem Cristina Lodi -. Ciao Luigi Brigati. Non so come faremo senza di te. Un abbraccio forte alla famiglia. Da lassù continua ad occuparti di noi. Eri un uomo buono e tanto altro ma soprattutto buono".