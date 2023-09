Lutto nel mondo del rugby: è mancato a 50 anni Luca Delfino

È lutto nel mondo del rugby ligure per la scomparsa di Luca "Larva" Delfino, morto a soli 50 anni, dopo aver lottato contro una malattia. Il funerale si terrà venerdì 15 settembre alle ore 11 nella parrocchia dei Santi Nazario e Celso di Arenzano.

Delfino contribuì a portare il Cffs Cogoleto Rugby in serie B per poi essere chiamato a giocare per il Recco, sempre in B ma a livelli più alti: in quella categoria, è stato definito come una delle migliori seconde linee del nord Italia.

Gli amici di Cogoleto (dove aveva contribuito a fondare anche lo stabilimento balneare Pippy Island) e Arenzano (dove era socio del ristorante Ochin de Ma) come un compagno di squadra fantastico: da una parte un giocatore "tosto" in campo, dall'altra un amico generoso e altruista nella vita e nel terzo tempo.

"Non lo dimenticheremo mai - sono le parole del presidente del Cffs Vespe Cogoleto Rugby, Enrico Venezia - e troveremo il modo per continuare a ricordarlo: per il club ha dato tanto, non avremmo fatto tutta questa strada nel mondo del rugby senza di lui".