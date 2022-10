Morto Safet Altic, il boss della mala genovese

È morto in casa, per cause naturali, il 47enne Safet Altic, noto trafficante di droga e figura di spicco della criminalità organizzata genovese. Atic era in affidamento in prova dopo la condanna per traffico di droga.

Una vita da 'duro', come il personaggio di una serie tv sui narcos. Nel 2019 era stato arrestato dalla squadra mobile di Genova e subito ricoverato nell'ospedale del carcere di Marassi per una ferita molto vistosa alla testa, un foro, probabilmente procurata da un conflitto a fuoco in Spagna dove si era rifugiato in seguito a diverse condanne penali.

Altic, che era anche implicato nell'inchiesta sul calcio scommesse, aveva trovato riparo nel paese della penisola iberica dove, negli anni 2016 e 2017, dove a seguito di emissione di Mandato di Arresto Europeo, veniva attivamente ricercato.

Rientrato a Genova, a seguito di una maxi inchiesta sul traffico di droga coordinata dal sostituto procuratore Federico Manotti e grazie ad un lungo appostamento della polizia, era stato fermato all’uscita di un appartamento di San Fruttuoso. Dopo aver tentato nuovamente la fuga lanciandosi da un muro alto oltre tre metri, era stato immobilizzato e arrestato.

Accusato di importare la droga dal Marocco via Spagna, per rifornire il mercato genovese, pendeva su di lui anche il reato aggravato per aver spostato consistenti quantitativi di hashish con il contributo di un gruppo organizzato. Parte della droga era stata sequestrata a Genova nel 2016 con l’arresto di due corrieri fermati mentre la stavano trasportando a bordo di due autovetture.

Altic, che abitava a Marassi, potrebbe essere morto per complicanze legate al covid oppure per problemi cardiocircolatori. Il sostituto procuratore Stefano Puppo ha messo la salma a disposizione dell’autorità sanitaria.