Calcio in lutto, addio all'ex Sampdoria Jorge Toro

All'età di 85 anni è morto Jorge Toro, ex calciatore della Sampdoria e della nazionale del Cile. Nato a Santiago del Cile, classe 1939, sbarcò in Italia dal Colo Colo nel 1962 sull’onda della positiva esperienza al Mondiale cileno (in cui eliminò l’Italia e conquistò uno storico terzo posto).

A Genova Toro, di ruolo centrocampista, non si ambientò del tutto e nell’unica annata blucerchiata finì per deludere le aspettative collezionando comunque 23 presenze impreziosite da 5 goal. Successivamente venne ceduto al Modena dove rimase fino al 1971 per un totale di 19 goal in 154 partite. Nel mezzo anche una stagione a Verona, con 7 presenze. Tornò poi in patria, dove continuò a giocare fino al 1976. In totale vestì 29 volte la maglia del Cile, segnando sei reti.

"Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società" scrive la Sampdoria in una nota.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp