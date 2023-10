Muore di infarto a soli 28 anni: levante in lutto

Nella tarda mattina di mercoledì 18 ottobre è morto all'ospedale di Lavagna un giovane di soli 28 anni, già colpito da infarto alcuni anni fa.

A darne notizia, la direzione sanitaria di Asl 4: il ragazzo era giunto poco dopo mezzogiorno al pronto soccorso del comune di levante in codice rosso per dolore toracico e successiva sincope. Purtroppo è andato quasi immediatamente in arresto cardiocircolatorio durante l’effettuazione degli accertamenti radiografici.

Nonostante la terapia e la pronta assistenza rianimatoria, non ha mai ripreso l’attività cardiaca: il decesso è stato constatato pochi minuti prima delle 13,30. È stata subito assicurata accoglienza e assistenza psicologica alla famiglia.