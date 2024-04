Morì lavorando al cantiere per il Terzo Valico, tre richieste di condanna

Tre e due anni di reclusione. Sono queste le richieste di condanna formulate questa mattina dal pubblico ministero Arianna Ciavattini nei confronti dei rappresentanti legali (3 anni) e del direttore lavori (2 anni) della ditta per cui lavorava Xhafer Sahitaj, un rocciatore albanese di 39 anni che nel 2019 morì dopo essere precipitato per una ventina di metri mentre montava una rete di contenimento nell'ambito dei lavori per il Terzo Valico nella cava del monte Gazzo.

I tre sono accusati di omicidio colposo. La morte di Sahitaj indignò le organizzazioni sindacali che proclamarono quattro ore di sciopero a fine turno per i lavoratori impegnati nella realizzazione del Terzo Valico.

Come riporta l'Ansa, tra i tre imputati figura Giorgio Zanuso, già condannato in primo grado a dieci mesi nel processo sulle presunte tangenti, sempre nell'ambito del cantiere del Terzo Valico.