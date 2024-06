Addio Ignazio Di Cara, il "papà" del forno di Pegli

Il ponente genovese piange Ignazio Di Cara - conosciuto come Ino - fondatore del forno e pasticceria Di Cara con punti vendita in via Parma e in via Martiri della Libertà (che rimarranno chiusi per lutto oggi e domani).

Ignazio aveva iniziato a lavorare a 14 anni apprendendo il mestiere dai vecchi panificatori, quelli che impastavano a mano e facevano lievitare pane e focaccia solo grazie al caldo e all'umidità dell'aria. Da allora si è dedicato al mestiere con entusiasmo e dedizione, trasmettendo la passione per l'"arte bianca" soprattutto ai figli. Lascia la moglie Assunta e i figli, Emanuela e Matteo, anche loro lavoratori in panificio. "Il grande Ignazio Di Cara, Ino per gli amici, era pilastro della sua famiglia e fondatore della nostra attività - scrivono su Facebook -. Un grazie a tutti coloro che si sono stretti al nostro dolore".

Il forno è stato aperto nel 2006 con pochi prodotti e piccole quantità da vendere: oggi si sono aggiunti un laboratorio di pasticceria artigianale, un laboratorio di gastronomia e un secondo punto vendita, creando anche il marchio "Di Cara". Tra le varie iniziative, anche le visite degli alunni delle scuole a cui Ino aveva insegnato le basi per fare la focaccia.

Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia Di Cara, lasciati sui social da molti clienti e amici: "Persona splendida - scrive Santo - lo ricordo con affetto". E poi Roberta: "Ciao Ino, grande lavoratore e grande uomo". Per Maria "una brava persona", per Pier Bruno "un caro amico".