Il Carlo Felice piange Giuseppe Blengino, prima tromba dell'orchestra: il teatro gli dedica un concerto

Monde della musica in lutto per la scomparsa prematura di Giuseppe Blengino, già prima tromba dell'orchestra del Carlo Felice. I musicisti del teatro e il direttore Roland Böer, commossi per la sua perdita, hanno espresso il desiderio di ricordarlo dedicandogli il concerto di domenica 18 dicembre.

"Ricordando il suo straordinario talento musicale che ci ha regalato emozioni intense - fa sapere l'Opera Carlo Felice Genova - la sua generosità, simpatia e umanità, la Fondazione esprime la propria partecipazione al dolore della sua famiglia. La musica ha sempre fatto parte della sua vita".