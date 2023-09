Giornalismo in lutto, è mancato Giovanni Ciolina

È mancato a 63 anni il giornalista del Secolo XIX Giovanni Ciolina, tra i più noti cronisti di giudiziaria della Liguria, già responsabile della redazione savonese del quotidiano.

Ciolina era da tempo ricoverato a Milano: l'Ordine dei Giornalisti lo ricorda come un cronista di grande qualità professionale, formatosi nel settore della giudiziaria, era stato poi allo sport e aveva diretto la redazione savonese del Decimonono.

"Giovanni era apprezzato dai colleghi non solo per le sue doti professionali, ma anche la generosità e la simpatia - è il ricordo dell'Ordine -. Al rigore e alla correttezza del cronista appassionato, univa la capacità di fare squadra e una grande sensibilità verso gli altri e in particolare verso coloro che hanno lavorato con lui. Ai famigliari di Giovanni Giolina giungano le sentite condoglianze dell'Ordine dei giornalisti della Liguria".

È arrivato in mattinata anche il cordoglio della portavoce del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti Jessica Nicolini, della coordinatrice dell'ufficio stampa? della Giunta Federica Costella e di tutti i giornalisti dell'ufficio per la scomparsa di Ciolina: "Nel ricordare la grande professionalità di Ciolina, penna graffiante e appassionata, sempre puntuale e rispettosa dei principi del mestiere, collega attento alla crescita professionale dei giovani collaboratori, l'Ufficio Stampa e la portavoce si stringono attorno alla famiglia e ai colleghi del Decimonono in questo momento di dolore".

"Con la scomparsa di Giovanni Ciolina - dice il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello - perdiamo un grande amico e professionista, il senso di tristezza è grande. Mancheranno le sue telefonate e gli incontri veloci nel centro di Savona. Ha sempre usato la penna in modo puntuale e onesto, non hai mai fatto sconti a nessuno compresi gli amici, è sempre stato appassionato del suo lavoro. Oggi è il giorno del profondo cordoglio e dell'abbraccio ai suoi cari".