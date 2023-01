Giornalismo in lutto, addio a Roberto Perrone

Roberto Perrone è morto a 65 anni. Lutto nel mondo del giornalismo. Perrone è stato firma di quotidiani come Avvenire, Giornale e Corriere della Sera, raccontando con classe grandi eventi sportivi come Olimpiadi, Mondiali di calcio e i più importanti tornei di tennis. Era un grande tifoso del Genoa.

Negli ultimi anni, come ricorda Today.it, scriveva sulla Gazzetta di Parma. Perrone era nato a Rapallo nel 1957. Aveva iniziato la carriera con Avvenire per poi passare al Giornale. Nel 1989 era entrato nella redazione di via Solferino. Ha lavorato per il Corriere fino al 2015.

Penna raffinata, ironica e appassionata, Perrone è morto dopo una breve malattia. In tanti lo ricordano con commozione in queste ore su Twitter.