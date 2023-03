Politica in lutto, morto l'ex parlamentare Giorgio Bornacin

Politica genovese in lutto per la morte di Giorgio Bornacin, ex parlamentare ed esponente della destra genovese, dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale e poi al Popolo delle Libertà. Aveva 73 anni ed era nato a Omegna il 24 novembre 1949, è deceduto in ospedale, dove era ricoverato.

Figlio del professor Sergio Bornacin, storico dirigente genovese del Movimento Sociale Italiano, dai primi anni settanta dirige il Fronte Universitario d'Azione Nazionale dell'Università degli Studi di Genova, poi lavora come insegnate. A inizio anni ottanta è capogruppo per l'Msi nel consiglio regionale della Liguria mentre nel 1994 dopo la svolta di Fiuggi aderisce ad Alleanza Nazionale. Nel 1996 inizia la carriera da parlamentare con l'elezione al Senato, nel 2001 viene rieletto, ma alla Camera, torna a Palazzo Madama nel 2006 confermando il seggio anche alle elezioni politiche del 2008 con il Popolo delle Libertà. Nel 2013 non viene ricandidato.

Gasparri: "Un amico, non lo dimenticheremo mai"

Giorgio Gasparri, vicepresidente del Senato, ha espresso il proprio cordoglio: "Giorgio è stato fin dall'adolescenza un militante politico coerente e coraggioso. Nelle organizzazioni giovanili e poi nel Movimento Sociale Italiano, in An, nel Pdl e in prima linea nella coalizione di centrodestra, ha rappresentato ideali e valori. Raccolto il testimone dal padre Sergio, a lungo impegnato e appassionato dirigente missino, ha fatto parte delle assemblee locali, del Consiglio Regionale della Liguria e del Parlamento. Alla fine degli anni '70 fui insieme a lui vice segretario nazionale del Fronte della Gioventù. E da allora, nell'arco di decenni, abbiamo sempre condiviso amicizia, valori e tante scelte. Siamo stati insieme anche in Senato, nel gruppo del PdL, che ho guidato dal 2008 al 2013. Giorgio è stato un appassionato rappresentante di Genova e della Liguria, ma è stato anche molto di più. Un dirigente politico attento e presente. Sempre impegnato sul territorio, sempre interprete delle istanze delle categorie, pronto a difendere i valori e gli ideali della Nazione italiana. Con lui molti di noi perdono un carissimo amico di un'intera vita. Speravo che riuscisse a superare i malanni e gli interventi chirurgici. Purtroppo così non è stato. Lo ricordiamo con grande dolore ma anche consapevoli che Giorgio ha rappresentato per me e per tanti di noi un amico di sempre e per sempre e che non dimenticheremo mai per il suo impegno, per la sua determinazione, per il coraggio con cui, anche in anni difficili, ha saputo dare voce a giusti e i buoni ideali".

Fratelli d'Italia: "Lottava da tempo con coraggio"

Fratelli d'Italia Genova: "Con molta tristezza diamo l'annuncio che è mancato Giorgo Bornacin, una figura storica per la destra italiana e locale e un amico e un compagno di iniziative politiche per molti di noi. Lottava da tempo con coraggio e riservatezza con difficili condizioni di salute. Non sappiamo ancora quando saranno i funerali".

Toti: "Politico intelligente e capace"

Il ricordo del presidente della Regione Giovanni Toti: "Ci lascia un politico intelligente e capace, un uomo che ha portato alla politica buonsenso e concretezza. Una persona mai sopra le righe con un grande attaccamento per la sua amata Genova. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene va il mio abbraccio personale, quello della Giunta regionale e di tutta la Liguria".