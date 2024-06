Lutto a Campo Ligure, è morto il maestro Gianfranco Timossi

Lutto a Campo Ligure per la morte dell'artista e scultore Gianfranco Timossi, la triste notizia arriva dal Comune, che ha voluto ricordarlo con un post sui social.

"Con immenso dolore abbiamo avuto notizia della scomparsa di Gianfranco Timossi - scrive il Comune di Campo Ligure -. Artista di grande talento. Maestro di vita che sapeva emozionare con le sue opere e con le sue storie. Da tutti conosciuto come persona geniale, saggio, tenace e dotato di infinita creatività, ma soprattutto Gianfranco esprimeva in ogni gesto e in ogni racconto il suo grande amore per Campo. Ciò che ci ha donato rimarrà testimonianza del suo grande valore a onore e previlegio per il nostro Comune. Alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze per la perdita del caro Gianfranco".

Nato a Campo Ligure nel 1936 e figlio d’arte Giancarlo Timossi ha subito il fascino dell’attività del nonno artigiano nella cui antica bottega, fin da bambino, ha trascorso intere giornate per conoscere antichi strumenti e tecniche a metà tra arte e mestiere. Tra le iniziative intraprese, nel 1995 ha formato con un gruppo di artisti il gruppo 'Arte Viva'. Ogni struttura ricavata da un albero, da un tronco o da un ceppo, è realizzata con fantasia e originalità. Le consuete forme classiche diventano opere colme di forza e armonia. Gianfranco Timossi ha partecipato a numerose esposizioni sia individuali che collettive, ottenendo grande successo di critica e pubblico.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp