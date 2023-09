È morto Gianfranco Angusti, storico presidente delle Officine Sampierdarenesi

È mancato, dopo una lunga malattia, Gianfranco Angusti, storico presidente delle Officine Sampierdarenesi, comitato nato per portare avanti le istanze del quartiere e il confronto tra cittadini e istituzioni. Tante le sue battaglie per il territorio, a cui era molto legato, tra cui - negli ultimi mesi - quella per ribadire il "no" di Sampierdarena ai depositi chimici, abbracciando la cosiddetta 'opzione zero'.

Molti i sampierdarenesi e i cittadini che lo ricordano con parole di affetto, sottolineando in primis il suo lungo impegno per il territorio: "Abbiamo appreso - scrive il comitato Liberi Cittadini di Certosa - la dolorosa notizia della scomparsa di un grande uomo e di un grande amico del nostro comitato, e come amava ricordare, di un certosino doc, Gianfranco Angusti, presidente delle Officine Sampierdarenesi. Ciao Gian continueremo le nostre e tue battaglie senza mai dimenticarti".

"Il Comitato Lungomare Canepa si unisce al cordoglio in un abbraccio sincero - sono le parole del Comitato Lungomare Canepa -. Un uomo forte e d'altri tempi che si è battuto per Sampierdarena e di questo lo ringraziamo".