È morto Gianfranco Angusti, storico presidente delle Officine Sampierdarenesi

È mancato a 78 anni, dopo una lunga malattia, Gianfranco Angusti, storico presidente delle Officine Sampierdarenesi, comitato nato per portare avanti le istanze del quartiere e il confronto tra cittadini e istituzioni. Tante le sue battaglie per il territorio, a cui era molto legato, tra cui - negli ultimi mesi - quella per ribadire il "no" di Sampierdarena ai depositi chimici, abbracciando la cosiddetta 'opzione zero'. A partire dagli anni ottanta Angusti è stato dirigente sindacale della categoria dei trasporti a livello locale e nazionale: la Filt Nazionale gli aveva attribuito la responsabilità della portualità. Sempre per conto della Filt Angusti nel 2000 aveva firmato il primo contratto unico dei porti ed era stato incaricato di seguire la costruzione del nuovo Porto di Gioia Tauro e aveva seguito nascita e trasformazione dell'ampliamento del porto di Voltri.

Il funerale si terrà lunedì 11 settembre: il feretro sarà esposto, chiuso, a partire dalle 8 al centro civico Buranello di Sampierdarena. Alle ore 11 personale di Asef lo trasferirà in largo Gozzano dove, per l'ultimo saluto, è prevista una commemorazione laica. Quindi, alle 12, il trasporto al cimitero di Staglieno per la cremazione.

Molti i sampierdarenesi e i cittadini che lo ricordano con parole di affetto, sottolineando in primis il suo lungo impegno per il territorio: "Abbiamo appreso - scrive il comitato Liberi Cittadini di Certosa - la dolorosa notizia della scomparsa di un grande uomo e di un grande amico del nostro comitato, e come amava ricordare, di un certosino doc, Gianfranco Angusti, presidente delle Officine Sampierdarenesi. Ciao Gian continueremo le nostre e tue battaglie senza mai dimenticarti".

"Il Comitato Lungomare Canepa si unisce al cordoglio in un abbraccio sincero - sono le parole del Comitato Lungomare Canepa -. Un uomo forte e d'altri tempi che si è battuto per Sampierdarena e di questo lo ringraziamo".

La Filt Cgil lo ricorda come un "grande sindacalista con una visione complessiva del sistema dei trasporti ha sempre messo al primo posto della sua attività la tutela di lavoratrici e lavoratori. Negli ultimi anni aveva fondato le Officine Sampierdarenesi per la difesa del territorio e anche nel suo nuovo ruolo aveva continuato ad interloquire con il sindacato. Tutta la Filt, a livello locale e nazionale, invia le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e alle tante compagne e compagni di tante battaglie".

Il Partito Democratico di Genova "nell’esprimere il proprio cordiglio per la scomparsa di Gianfranco Angusti, ilsi stringe intorno alla sua famiglia, ai suoi affetti e alla comunità delle Officine Sampierdarenesi. Rimarranno i frutti del suo intenso impegno per il quartiere di Sampierdarena e il ricordo della dedizione con cui, prima da sindacalista e poi da attivista, ha sempre lottato per la propria comunità".

Anche il M5s che "si stringe alla famiglia di Gianfranco Angusti, personaggio storico di Sampierdarena, un amico e un esempio di tenacia incrollabile anche di fronte alle difficoltà. Con Gianfranco Angusti abbiamo condiviso tante idee e battaglie e mancherà a tutti noi. Abbiamo condiviso tante battaglie, ed è stato un esempio di combattività: anche di fronte alla malattia, non si è mai tirato indietro pur di stare in mezzo alle persone che lottavano per i propri diritti e per difendere le proprie idee".