Morto Giancarlo Mordini, storico presidente del comitato Assistenza Malati Tigullio

È mancato Giancarlo Mordini, presidente e fondatore del comitato Assistenza Malati Tigullio onlus.

Da sempre uno dei punti di riferimento per la difesa dei diritti dei malati nel Tigullio, è stato protagonista di donazioni servite ad acquistare importanti apparecchiature, e dell'organizzazione di svariate iniziative per promuovere il miglioramento della sanità territoriale.

Con il comitato Mordini aveva portato avanti uno speciale riconoscimento, l'Esculapio d'Oro, riservato a personale sanitario distinto per competenze professionali e umane. L'ultima edizione, appena poche settimane fa.

Tanti i cittadini che hanno manifestato cordoglio sui social e, in mattinata, sono arrivate anche le parole del direttore generale di Asl 4 Paolo Petralia: "Avevo conosciuto Giancarlo prima di arrivare nel Tigullio, quando accompagnai un medico del Gaslini a ricevere l’Esculapio d’Oro. E apprezzai subito la sua schiettezza e passione. Nei quasi tre anni di direzione della Asl 4, ho però potuto conoscerlo in profondità, collaborando sinceramente con lui per migliorare giorno per giorno le cure che qui si offrono ai cittadini. Abbiamo fatto molte cose insieme, e progettate tante altre, a cominciare dal progetto del 'suo' ospedale di Lavagna. Durante il suo ultimo Esculapio d’Oro ci siamo presi un impegno reciproco: avviare al più presto i lavori. Questo, tra gli altri, il suo lascito, che intendiamo onorare".

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola: "Mordini ha saputo negli anni lasciare un segno indelebile nella sanità del levante ligure. L'Esculapio d'Oro, diventato appuntamento irrinunciabile per il territorio per la capacità di mettere in evidenza la buona sanità. In questo momento le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il comitato da lui fondato".