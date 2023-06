Addio a Alfonso Ercolani, storico presidente dei gelatieri genovesi

I gelatieri genovesi piangono la scomparsa del collega Alfonso Ercolani, per tutti Enzo.

Ercolani era stato presidente dell'Associazione gelatieri artigianali genovesi (Agag) e attivo all'interno della stessa Confesercenti.

"Enzo si è sempre speso per l'unione di una categoria spesso difficile quale, appunto, quella dei gelatieri. A partire dall'attenzione per i colleghi più giovani, è stato per noi una guida, che ci ha insegnato l'importanza dell'unità e della coesione per superare le difficoltà del nostro mestiere". Così Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova e gelatiere a sua volta, ricorda Alfonso Ercolani.

I funerali avranno luogo domani, sabato 1º luglio, presso la chiesa di San Pietro in piazza Frassineti, a Genova Quinto.