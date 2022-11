Delitto della freccia, la comunità latina raccoglie generi di prima necessità per la famiglia di Javier

La comunità latino-americana genovese si stringe intorno alla famiglia di Javier Alfredo Miranda Romero, l'uomo di 41 anni residente a Marassi morto dopo essere stato trafitto da una freccia scagliata dall'inquilino di un palazzo in vico Archivolto de Franchi. Era appena diventato padre, per la seconda volta, ed era uscito per brindare alla nascita del figlio nella tragica serata tra martedì 1 e mercoledì 2 novembre. Rimane nel frattempo in carcere Evaristo Scalco, l'artigiano nautico e maestro d'ascia di 63 anni accusato di omicidio.

Domenica 6 novembre 2022 la comunità peruviana ha lanciato una raccolta di indumenti e generi di prima necessità per il neonato presso il bar El Kiosco di via Canevari, dove tanti amici e conoscenti si sono radunati tra le ore 10 e le ore 12 per manifestare la propria vicinanza alla vedova: "Come sappiamo un connazionale peruviano è morto - spiega Patricia Rossi Rodriguez - ma lascia dei figli, uno dei quali neonato. Come madre e donna penso ai bisogni della creatura appena nata, per questo motivo insieme a un gruppo di latino-americani abbiamo organizzato una raccolta per il bebè invitando tutta la comunità latina a partecipare e a collaborare vista la tragedia che sta attraversando questa famiglia".

Javier Miranda faceva l'operaio, aveva una piccola impresa e si dedicava all'edilizia acrobatica, nato in Perù, viveva a Genova da 26 anni dove si era sposato e aveva avuto un figlio. Poi la nuova compagna e la sera di Halloween l'arrivo del secondogenito. Martedì sera la decisione di andare a vedere la partita di Champions al bar con gli amici e brindare per la nuova nascita. La felicità e la voglia di festeggiare con l'amico di sempre, poi la tragedia insensata.