È morto Franco Frattini, il cordoglio della Regione Liguria: "Ci lascia un politico di razza"

Il presidente della Regione Liguria e la sua giunta esprimono sincero e sentito cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, morto all'età di 65 anni. In passato aveva ricoperto la carica di ministro degli Esteri in due governi guidati da Silvio Berlusconi, nel periodo 2002-2004 e 2008-2011, ed era stato commissario europeo per la giustizia dal 2004 al 2004. Dal 14 gennaio 2022 ricopriva la carica di presidente del Consiglio di Stato.

"Ci lascia un politico di razza, un grande servitore dello Stato, un amico. Più volte deputato della Repubblica e ministro - dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Franco è stato protagonista di una lunga stagione politica dove ha sempre lavorato nell?interesse dei cittadini, mettendo a disposizione del Paese la sua autorevolezza, competenza, passione e comprovata esperienza. Dal gennaio di quest?anno ha rivestito la carica di presidente del Consiglio di Stato, lavorando fino all?ultimo con il consueto spirito di servizio e senso profondo delle istituzioni. Ci mancherà. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene il mio abbraccio personale e di tutta la Liguria".