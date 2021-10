Addio al figlio di Tonitto, portò il suo gelato a Beverly Hill

È morto Alfredo Dovo, figlio di Antonio Dovo, detto Tonitto, fondatore del celebre marchio di gelati. Aveva 81 anni. Lascia la moglie, Silvia, tre figli (Luca, Massimiliano e Fiona), i nipoti. Era presidente della società nata nel 1939 a Genova e che oggi vanta punti vendita in tutto il mondo.

La prima gelateria fu aperta nel quartiere di Albaro nel 1939 e negli anni '60 e '70 il gelato di Tonitto diventa il migliore della città. Arrivano inoltre i primi importanti riconoscimenti internazionali, come la Medaglia d'oro vinta durante l'esposizione internazionale 'Quality Ice Cream Competition' (1970) e il 'Primo Classificato Città di Genova' (1977).

Negli anni '80 Alfredo rileva dal padre l'attività di famiglia e la gelateria diventa il punto di ritrovo preferito dall'alta società genovese, i migliori ristoranti della zona richiedono i suoi gelati e le ordinazioni iniziano a fioccare anche da altre parti d'Italia, in particolare dalla Costa Smeralda e dalla Lombardia. Perfino il Re di Giordania sceglie il gelato di Tonitto per i prestigiosi ospiti delle sue feste.

Ecco che Alfredo decide di trasferire la produzione in una piccola fabbrica e di aprire altre due gelaterie in città, da qui ha inizio la produzione in larga scala. Nel 1984 aprì una nuova imponente gelateria a Beverly Hill, mentre negli anni Novanta l'azienda passa nelle mani dei due figli Luca e Massimiliano.

Il funerale di Alfredo Dovo avrà luogo martedì 26 ottobre 2021 alle ore 11.30 nella parrocchia di San Pio X in Albaro. Il rosario sarà recitato lunedì 25 alle ore 17.15.