È morto Beppe Pericu, ex sindaco di Genova: il cordoglio della città

Genova, proprio nel giorno degli scrutini delle comunali 2022, piange l'ex sindaco di centrosinistra Giuseppe 'Beppe' Pericu.

Pericu, morto all'età di 84 anni dopo aver combattuto contro una malattia, era considerato uno dei primi cittadini più amati e stimati della città da tutte le forze politiche. Fu alla guida di Tursi per dieci anni: nel 1997 venne eletto al secondo turno con il 51,5% dei voti, mentre nel 2002 venne rieletto al primo turno - senza ballottaggio - con il 60,3% dei voti.

L'ex sindaco, di origine sarda, avvocato, docente universitario e presidente dell’Accademia Ligustica, era stato eletto deputato nel 1993 per il Partito Socialista Italiano, aderendo poi alla Federazione Laburista. È stato membro della Commissione Speciale Napolitano per la riforma del settore radio televisivo e della Commissione Affari Costituzionali.

Il sindaco ai tempi del G8 e di Genova Capitale della cultura

Dopo il mandato di Adriano Sansa, nel 1997 Pericu è stato eletto sindaco di Genova per la coalizione di centrosinistra, con il 51,5% dei voti. Cinque anni dopo, nel 2022, si è ripresentato sempre alla guida della coalizione di centrosinistra, ed è stato rieletto al primo turno con il 60,3% dei voti e un'affluenza del 67,25%.

Come primo cittadino del capoluogo ligure - nei suoi due mandati per un totale di 10 anni consecutivi - ha gestito la riunione del G8 del 2001, gli eventi relativi alla proclamazione di Genova come Capitale europea della cultura nel 2004 e i lavori di prolungamento della metropolitana. È stato membro del Consiglio Nazionale dell’Anci, del Coordinamento dei Sindaci delle Città Metropolitane, della Conferenza unificata Stato-Regioni-Amministrazioni locali, del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea nonché del Comitato Esecutivo di Eurocities. È stato membro del Cda di Cassa Depositi e Prestiti e del Cda di Carige in rappresentanza dell'azionista di maggioranza Vittorio Malacalza.

Il 24 ottobre 2005 gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze Giuridiche dall’Università di Bologna e il 4 luglio 2006 la Florida International University gli ha consegnato la FIU Medallion.

Nel 2007 ha aderito all'allora appena nato Partito Democratico. Sempre nello stesso anno, alla guida del comune, gli è succeduta Marta Vincenzi, candidata per il centrosinistra.

Tanti i messaggi di cordoglio: "Genova perde un suo storico sindaco"

Da quando è stata diramata la notizia, tantissimi i messaggi di cordoglio diffusi dal mondo della politica e non solo.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha commentato con una nota: "Apprendo con rammarico della scomparsa del professor Giuseppe Pericu, sindaco di Genova per dieci anni, illustre avvocato, docente universitario e attuale Presidente dell’Accademia Ligustica. Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia voglio ricordare il suo lungo impegno a servizio della nostra amata città".

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e la giunta regionale esprimono “profondo cordoglio” e “vicinanza ai familiari” per la scomparsa di Pericu. "Genova oggi perde un suo storico sindaco – afferma il governatore - avvocato, docente universitario e attuale Presidente dell’Accademia Ligustica. Un uomo che a lungo e fino alla fine si è impegnato per la sua amata città. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la giunta regionale".

Il MoVimento 5 Stelle Liguria "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pericu. Ai famigliari dell’ex sindaco e pilastro della vita culturale genovese, le nostre più sentite condoglianze".

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, apprende "con estrema tristezza della morte di Giuseppe Pericu. Un uomo perbene e un sindaco in grado di gestire con grande umanità e professionalità pagine buie come il G8, ma anche momenti di lustro cittadino come Genova Capitale della Cultura nel 2004. Ai famigliari di Giuseppe Pericu l'abbraccio sentito di tutta la Uil Liguria".

Per Edoardo Rixi (Lega) "la prematura scomparsa di Beppe Pericu colpisce l’intera comunità genovese. L’ho conosciuto come sindaco quando ero consigliere comunale di opposizione. Un giurista colto e preparato per cui le distanze ideologiche non sono mai state un muro invalicabile. Con la sua scomparsa si impoverisce il dialogo democratico con una persona intellettualmente onesta. Condoglianze sincere alla famiglia".