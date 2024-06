Detenuto trovato morto nel carcere di Marassi

Un detenuto italiano di 29 anni è stato trovato morto nel carcere di Marassi. A denunciare l'accaduto è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, che spiega: "È stato trovato senza vita nella sua cella dopo aver inalato gas dal fornello da campeggio. Non sappiamo se sia trattato di un suicidio o, più verosimilmente trattandosi di un tossicodipendente, di un tentativo di procurarsi effetti allucinogeni finito male". Numeri allarmanti nei penitenziari italiani secondo il sindacalista: "Da inizio anno sono 101 i morti, di cui 45 per suicidio, un tragico bollettino a cui si aggiungono anche quattro appartenenti alla polizia penitenziaria".

De Fazio poi prosegue: "Finché queste saranno le condizioni, non ci stancheremo di paragonare le prigioni a teatri di guerra. Non solo il numero delle vittime, le inenarrabili violenze che vi vengono perpetrate, la sofferenza che vi viene inflitta, ma anche la promiscuità generale e l’ordinario ricorso a strumenti e oggetti come i fornelli da campeggio, non fanno altro che riportare alla mente luoghi di guerriglia neanche troppo al passo con i tempi. Mentre si argomenta di transizione ecologica e digitale, nei penitenziari sembra di trovarci in era preistorica".

"Quest’ulteriore decesso - ribadisce il segretario della Uilpa - ripropone pesantemente il tema dei detenuti tossicodipendenti, che dovrebbero seguire percorsi alternativi e di effettivo recupero, trovando anche le cure necessarie e che, nella situazione attuale delle carceri, sono invece molto prossime a una chimera. Se si vuole almeno tentare di limitare il massacro abbattendo ogni record nella conta dei morti in carcere, il Governo Meloni prenda atto dell’emergenza senza precedenti e vari, per davvero e immediatamente, un decreto-legge per consentire il deflazionamento della densità detentiva. Rispetto alla capienza - conclude De Fazio - ci sono oltre 14mila detenuti in più in Italia e mancano almeno 18mila unità al corpo di polizia penitenziaria. Servono assunzioni straordinarie".

