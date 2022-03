Tragedia mentre lavora nella seconda casa, muore dentista

Un dentista 63enne, residente a Cogoleto, è morto nel primo pomeriggio di venerdì 11 marzo 2022 nel savonese. L'uomo, Mario Bardoneschi, è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava con un escavatore nel terreno intorno alla sua seconda casa in località Veirera, tra Sassello e Piampaludo.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero, nella speranza di trasportare il ferito in ospedale, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'accaduto e informato il magistrato di turno. A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo.

Lo studio odontoiatrico Bardoneschi ha due sedi, una in corso Sardegna a Genova e l'altra in piazza Martiri della Libertà a Cogoleto, dove risiedeva la vittima.