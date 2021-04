Calcio dilettantistico in lutto, addio a Davide Ciani

Classe 1968, è improvvisamente scomparso nella giornata di martedì: aveva lavorato negli ultimi anni come allenatore per i settori giovanili di Borgoratti e Anpi Casassa

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico per la morte di Davide Ciani, allenatore classe 1968 improvvisamente scomparso nella giornata di martedì.

Ciani aveva lavorato negli ultimi anni come allenatore per i settori giovanili di Borgoratti e Anpi Casassa, come calciatore aveva invece vestito, tra le altre, le maglie di Marassi, San Michele e Anpi.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di ex compagni, avversari e colleghi della panchina che lo hanno conosciuto sui campi della nostra città. Il Borgoratti, in una nota ha scritto: «L'Asd Borgoratti piange mister Davide Ciani, mancato improvvisamente oggi, a noi e ancor più alla sua famiglia. Persona squisita, al primo anno con la nostra società ma conosciuta e stimata da sempre. Un mister che amava i suoi ragazzi e appassionato di quello che faceva. Lo ricordiamo nei suoi anni all'Anpi, negli innumerevoli incontri tra le leve 2001: educato, solare, gentile. Mai una parola fuori posto e sempre limpido con gli avversari. Ciao Davide, fai buon viaggio, e quando riprenderemo, guarda i tuoi ragazzi da lassù».

Anche l'Asd Prato 2013 lo ha ricordato: «Ci uniamo al dolore dei familiari e dell’Asd Borgoratti per la prematura scomparsa di Davide Ciani».

Giovedi 15 aprile alle ore 11.30 nella chiesa di piazza Alimonda i funerali.