È morto l'ex consigliere regionale Giovanni De Paoli

Addio all'ex consigliere regionale della Lega Giovanni De Paoli, morto la scorsa notte in seguito a una malattia.

Lo annunciano i figli sulla pagina Facebook del politico, originario di Varese Ligure. "Questa notte - scrivono - papà ci ha lasciato dopo aver combattuto fino all’ultimo con tutte le sue forze per restare con noi, dimostrandoci per l’ennesima volta quanta energia e voglia di vivere avesse. Sarai sempre nei nostri cuori e ti renderemo orgoglioso. Vale, Luigi e Paola".

De Paoli lo scorso anno era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di diffamazione aggravata per aver pronunciato la frase "Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno" a margine di una seduta della commissione regionale sulla famiglia, una frase che De Paoli ha sempre negato di avere detto.