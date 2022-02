Muore in casa, i vicini sigillano la porta con lo scotch per non sentire l'odore

Invece che preoccuparsi e chiamare i soccorsi in tempo, i vicini di casa infastiditi dal cattivo odore hanno posto rimedio, sigillando la porta dell'abitazione dal quale provenivano gli olezzi con il nastro adesivo. All'interno c'era il corpo senza vita e in stato di decomposizione del vicino di casa. É successo in via Mermi nel quartiere Sant'Eusebio.

L'uomo di 68 anni era morto già da sette giorni quando sono state allertate le autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dai servizi sociali, che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo.

Gli agenti hanno trovato la porta sigillata con lo scotch. Una volta riusciti a entrare hanno trovato l'anziano a terra sopra un piumone. Il medico legale ha appurato che non c'erano segni di violenza sul corpo e che la morte naturale era sopraggiunta da circa una settimana.