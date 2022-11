Morto davanti alla tv accesa, ritrovato dopo una settimana

È stato trovato morto in casa, dopo una settimana, seduto in poltrona davanti alla tv accesa.

I vicini, preoccupati di non vedere più uscire e rientrare il 67enne dal palazzo, si sono alla fine decisi a chiamare i vigili del fuoco che oggi pomeriggio, mercoledì 9 novembre, sono intervenuti in via Montello e hanno fatto la macabra scoperta.

Esaminando il corpo, già in avanzato stato di decomposizione, i sanitari del 118 sono arrivati alla conclusione che la morte dovrebbe risalire almeno alla settimana scorsa. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato insieme ai vigili che hanno chiuso la strada il tempo necessario per il trasferimento della salma, ora a disposizione dell'autorità sanitaria.