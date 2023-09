Ragazzo morto in canoa a Chiavari, decesso causato da ipotermia

Il medico legale Francesca Fossati ha depositato la consulenza relativa alla morte di Andrea De Mattei, il 14enne deceduto dopo essere rimasto incastrato con la canoa sotto il ponte della Maddalena a Chiavari nel mese di gennaio. Nel documento si rileva che il ragazzo è stato stroncato da 'morte cerebrale conseguente a stato post anossico irreversibile secondario ad arresto cardiaco ipotermico'.

A questo punto la procura dovrà indagare per capire se il ragazzo potesse essere salvato da un intervento tempestivo dei vigili del fuoco e potrebbe essere chiesta una consulenza tecnica. Il documento del medico legale rileva che il ragazzo è rimasto in acqua fredda per un tempo compreso tra i 60 e i 90 minuti. L'Ansa riferisce che il pm ha indagato il legale rappresentante della società di canoa, tre istruttori e quattro vigili del fuoco. Uno degli allenatori aveva sorretto il 14enne per oltre un'ora, cercando di liberarlo da un tronco d'albero.

Secondo il medico legale la catena di soccorso è stata tempestiva, le terapie somministrate adeguate e le condotte dei sanitari corrette e conformi alle linee guida e alle buone pratiche mediche.