Addio al cane Shorty: aveva appena trovato una famiglia dopo una vita in canile

Dopo aver trascorso quasi tutta la vita in canile, dopo Capodanno aveva finalmente trovato una famiglia che lo accudisse per il tempo che gli era rimasto. E che è durato purtroppo appena pochi giorni: il cane Shorty, anziano e malato, è mancato tra le braccia dei suoi amici umani.

L'appello del canile municipale di Monte Contessa aveva fatto il giro dei social qualche tempo fa: i volontari cercavano un'"adozione del cuore" per il pitbull che ha passato il suo undicesimo Natale in canile, con la certezza che quello sarebbe stato l'ultimo a causa della grave malattia. "Dopo una vita vissuta in canile, una zampa mangiata fino all'osso per lo stress, Shorty si è ammalato e ha subito un intervento all'intestino - avevano spiegato dal Monte Contessa - sta facendo terapie palliative e di supporto, non sappiamo se abbia davanti un giorno, una settimana, un mese o due mesi. Quello che sappiamo è che è un cane speciale e molto buono e non si merita di morire in canile".

Circa cinque giorni fa, la bella notizia con una famiglia che lo ha finalmente adottato, una cuccia morbida e il calore delle coccole: "Siamo stati molto combattuti - hanno detto i volontari - lasciarlo andare o farlo vivere nell'unico posto che conosce da sempre? Lui ci ha aiutato a trovare la risposta con la sua voglia di vivere".

Ma sfortunatamente la storia di Shorty nella sua nuova famiglia è durata poco e il cane è mancato: "Sapevamo che era terminale - scrivono ancora i volontari del canile - come lo sapeva la meravigliosa famiglia che ha deciso di adottarlo, ma non è facile per nessuno. Shorty hai vissuto anni in un box, hai sofferto tanto, ma negli ultimi giorni della tua vita, quelli più difficili, hai scoperto cosa vuol dire la parola famiglia". I suoi nuovi pet mate gli sono stati accanto, arrivando al punto di dormire accanto a lui e dargli da mangiare dalle loro mani, aiutandolo a passeggiare fuori casa.