Morto caduto nel Bisagno, i genitori: “Aiutateci a ritrovare cellulare e giacca”

La famiglia Franklin Jair Moreira Choez non si dà pace e chiede aiuto per conoscere la verità sulle ultime ore di vita del figlio, ritrovato privo di vita nel greto del Bisagno la mattina del 26 dicembre.

Il 27enne, secondo il medico legale, è morto a causa dei traumi procuratosi nella caduta, e nel video ad oggi in mano alle autorità non ci sarebbero evidenze di reati e altre persone coinvolte. Resta un mistero da risolvere, quello relativo alla scomparsa della giacca e del cellulare del ragazzo, non ritrovato nel luogo della tragedia.

Da qui la richiesta social: “I genitori di Franklin Jair Moreira Choez, il ragazzo ecuadoriano di 27 anni morto all’alba del giorno di Santo Stefano cadendo dal parapetto di corso Galliera nel greto del Bisagno, chiedono alla comunità, a chi ha visto la giacca color marrone e il telefono di marca ONE PLUS 11, che apparteneva al figlio e che non li aveva nel momento del ritrovamento del corpo, di consegnare questi beni del figlio, che sono importanti per loro. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 3488207222″.

Nel frattempo si attendono anche i risultati degli esami tossicologici eseguiti sulla salma ma per questi bisognerà attendere circa un mese.