Morì schiacciato da braccio elevatore: "Il manuale delle istruzioni era sbagliato". I costruttori verso il processo

Morì schiacciato dal braccio di un elevatore poco prima di entrare in servizio in autostrada a Masone per lavori sulla rete. Quasi tre anni dopo, era il novembre del 2020, sono state chiuse dalla procura di Genova le indagini sul decesso del 54enne Luciano Sanna. La pm Arianna Ciavattini ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per i costruttori del cosiddetto "by bridge", il mezzo utilizzato per le manutenzioni dei viadotti installato sui camion. A rischiare di finire alla sbarra sono i due legali rappresentanti amministratori della ditta costruttrice tedesca.

Dopo le ispezioni e le verifiche svolte dall'ingegner Sartini, il macchinario è risultato funzionante e senza anomalie. Pieno di errori, invece, il manuale di istruzioni scritto in tedesco che avrebbe dovuto spiegare come praticare la manovra di estensione dei bracci per raggiungere punti più lontanti da cui operare. A riprova dell'inattendibilità delle indicazioni sta il fatto che, subito dopo l'incidente mortale, il manuale è stato riscritto. All'epoca della tragedia erano state indagate undici persone tra cui i responsabili della ditta appaltatrice ma per il magistrato la responsabilità unica e principale è di chi ha costruito il macchinario.

Sanna era un dipendente della Bra, una delle aziende impegnate nelle manutenzioni dei viadotti in seguito al crollo del ponte Morandi, che aveva provocato la morte di 43 persone. La torre si è inclinata quando l'operaio, insieme ad altri colleghi di un'altra ditta, stava per entrare in autostrada. Le sue condizioni erano sembrate da subito disperate, nonostante i soccorsi morì prima di arrivare all'ospedale Villa Scassi.