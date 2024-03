Ragazzino morto in canoa, 2 istruttori e 9 vigili del fuoco indagati

Chiuse le indagini della procura, sono 11 persone - due istruttori e nove vigili del fuoco - a essere indagate in seguito alla morte di Andrea Demattei, il 14enne deceduto a Chiavari nel gennaio 2023 dopo essere rimasto incastrato con la canoa nell'Entella, a causa di un tronco, mentre si allenava con la società sportiva cui era iscritto.

Il ragazzino era stato soccorso e portato in ospedale in condizioni gravissime e il suo cuore aveva smesso di battere due giorni dopo, al Gaslini di Genova, per i danni causati dall'ipotermia. E proprio sull'allenamento e sui soccorsi, riporta Ansa, si sono sviluppate le indagini della procura, perché per il pm Francesco Cardona Albini sarebbero stati commessi diversi errori. In primis, i due istruttori avrebbero visto il tronco sotto il ponte che costituiva un pericolo; inoltre il numero di preparatori, la dotazione di sicurezza e l'abbigliamento degli atleti non era idoneo per l'uscita in programma.

E poi c'è il capitolo dei soccorsi: secondo gli investigatori i vigili del fuoco avrebbero disposto in ritardo l'intervento sul posto, adottando manovre di salvataggio scorrette e ritardando la manovra che avrebbe consentito, dopo più di un'ora di immersione, l'estrazione del ragazzo.

Gli indagati hanno adesso venti giorni per chiedere di essere interrogati e chiarire le proprie posizioni.

Dopo la morte del ragazzo era nato un comitato, "Per Andrea", costituito dai suoi familiari e amici, con lo scopo di fare chiarezza e capire quali modalità di soccorso siano state effettuate in acqua e a terra per risolvere l'incidente, con il fine ultimo di individuare tutte le responsabilità che hanno trasformato un incidente in tragedia.

"Rinnoviamo il sentimento di vicinanza alla famiglia del giovane Andrea Demattei, colpita dal grave lutto nel gennaio 2023 - sottolineano i vigili del fuoco in una nota -. Dopo aver appreso la notizia del coinvolgimento di 9 vigili del fuoco nelle indagini sulla morte del ragazzo, il comando dei vigili del fuoco di Genova esprime fiducia incondizionata nell'operato della magistratura per l'accertamento di eventuali responsabilità dei soccorritori. Nel contempo, i vigili del fuoco continueranno a garantire la complessa e incessante opera di soccorso tecnico per la salvaguardia della popolazione genovese, dando il massimo come hanno sempre fatto".