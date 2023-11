Morte di Alessandro Luxwolda, è ancora giallo. Gli amici: "Un volontario dal cuore grande"

Un uomo dal cuore buono, profondamente affezionato ai suoi cani ma anche a tutti quelli per cui operava come volontario al canile: questo è il ricordo degli amici di Alexander (conosciuto da tutti come Alessandro) Luxvolda, trovato senza vita nel suo appartamento di Sestri Ponente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 novembre.

Sul corpo del 47enne, che lavorava all'ex Ilva di Cornigliano, sono state trovate lesioni compatibili con morsi di animali, dunque non si esclude che possa essersi trattato di un malore fatale e che poi il cadavere sia stato dilaniato dai suoi tre cani, che erano in casa, per cercare di tirarlo e svegliarlo. Ma per stabilire con esattezza le cause del decesso sarà determinante l’esame autoptico che sarà disposto nelle prossime ore dal pubblico ministero Daniela Pischetola.

La polizia ha anche notato che nell'appartamento dell'uomo non mancava nulla, nonostante il grande disordine. Il primo allarme, ipotizzando l'aggressione, era stato diramato dal proprietario dell'alloggio che, non riuscendo a contattare il 47enne da giorni, si era recato nell'abitazione per un sopralluogo. Sul posto era arrivato anche il commissario della polizia di Sestri Ponente che ha condotto i rilievi e avviato i primi accertamenti investigativi.

Molti gli amici che in queste ore hanno lasciato un ricordo sulla bacheca social di Alexander: "Eri venuto a casa mia a fare il preaffido per Bianchina - ricorda Laura - se non fosse stato per il tuo sì, lei non sarebbe qui con me oggi", "Abbiamo collaborato per aiutare i cani del sud - scrive Selene - sei stato un volontario dal cuore grande", "A presto ragazzo sensibile e generoso, proteggi i tuoi adorati cani da lassù" dice ancora Raimonda. E ancora il collega di lavoro Fabio Ceraudo (consigliere comunale del M5s): "Ciao amico mio e collega, riposa in pace".