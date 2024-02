Giovane 'fighter' morto in A7, a processo due dirigenti di Aspi

Due dirigenti di Autostrade per l'Italia (Aspi) e il proprietario di un'impresa specializzata nell'installazione di new jersey sono sotto processo per la morte di Mattia De Lorenzo, il giovane campione di boxe thailandese che perse la vita il 14 luglio 2019 in un incidente sull'A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest. Lo riporta l'Ansa.

Gli imputati includono Federico Zanzarsi, responsabile della Struttura Esercizio di Aspi (uno dei 58 imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi), Giuseppe Mirrione, responsabile regionale delle Manutenzioni di Aspi, e Fabrizio Scapulla.

Secondo l'indagine condotta dalla polizia stradale, coordinata dal pubblico ministero Marcello Maresca, il giovane era al volante dell'auto insieme ad altri tre amici, i quali rimasero feriti nell'incidente. De Lorenzo perse il controllo del veicolo all'uscita di una curva, finendo contro il new jersey non protetto, come sostenuto dagli inquirenti.

In seguito all'incidente, fu installata una barriera metallica per garantire la continuità della protezione. De Lorenzo, di 20 anni, stava tornando a casa dopo una serata in discoteca con gli amici.

L'auto si schiantò contro il muro nei pressi del Giro del Vento a Bolzaneto, piegandosi sul new jersey sporgente. La procura ritiene che tale protezione fosse installata in modo scorretto e priva di adeguata sicurezza.