Una via intitolata a Vittorio De Scalzi, l'ordine del giorno votato all'unanimità

“Cantante, polistrumentista e compositore di molti brani di successo rappresentativi della musica italiana, nonché fondatore dei New Trolls di cui era solista, Vittorio De Scalzi era un gigante dello scenario musicale italiano". Con queste parole il consigliere Luca Pirondini ha chiesto all'Aula rossa di votare l'ordine del giorno in cui si chiede agli uffici della toponomastica di intitolare una via o una piazza al musicista scomparso domenica scorso.

"Considerato che proprio con il complesso dei New Trolls ha segnato mezzo secolo di storia entrando nella leggenda della musica italiana, abbiamo portato in Consiglio comunale un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a valutare la possibilità di individuare una via o una piazza da intitolare al grande musicista e a organizzare e calendarizzare eventi musicali in suo ricordo”.

La richiesta è stata accolta con il voto unanime dell'aula: Genova avrà una via o una piazza intitolata a Vittorio De Scalzi, respinta invece la proposta del consigliere di diffondere "Quella carezza della sera" durante il minuto di silenzio in suo onore.