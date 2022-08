Nel luglio 2022 molti più morti a Genova degli anni precedenti

L'effetto del cambiamento climatico sulla salute delle persone in una regione come la Liguria, che è la più anziana d'Italia e la seconda d'Europa, purtroppo non hanno tardato a manifestarsi. Il fenomeno è certo da approfondire meglio, ma i dati della Direzione Uffici civici del Comune di Genova, riportati dalla Tgr Rai, fanno riflette.

Nel mese di luglio 2022 il numero di morti a Genova è stato di 846. Nel 2021 erano 707, nel 2020 se ne contavano 678. In pratica i dati di quest'anno sono superiori del 20% rispetto a quelli del 2020, in piena pandemia da covid-19.

Il picco di decessi si è registrato nelle giornate da bollino rosso per le ondate di calore: il 18 luglio 2022 i morti a Genova sono stati 34, il 21 luglio erano 32, il 22 ancora 34, il 26 invece 33. I malori hanno interessato soprattutto over 65.

I primi giorni di agosto (fino al 4), i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute attribuiscono a Genova il bollino giallo. Ma nel corso del mese, vista l'assenza di precipitazioni consistenti all'orizzonte, potremmo avere ancora giornate da bollino rosso.